CHP’nin iftira siyasetine belgeli cevap

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in resmi kayıtlarda 4 taşınmazı bulunmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "20'ye yakın tapu"su olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin farklı illerden usule aykırı tapu sorgulaması yapan kamu görevlilerinin tespit edildiği, iddiaların da sahte tapu kaydı üretimine dayandığı belirlendi.

BELGELER DÜZMECE

"Benim veremeyecek hesabım yok" diyen Bakan Gürlek, "Ortaya konulan tapu ve kimlik bilgileri gerçeği yansıtmıyor. Bu belgeler kesinlikle düzmece" ifadelerini kullandı. Üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu ve değerlerinin resmi kayıtlarda görülebileceğini belirten Bakan Gürlek, iddialara karşı manevi tazminat davası açacaklarını belirtti. Hakkında ortaya atılan yurtdışı ve yat iddialarına da değinen Bakan Gürlek, hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, hatta yüzme dahi bilmediğini ifade etti. Pasaport kayıtlarının da bu durumu açıkça ortaya koyduğunu belirten Bakan Gürlek, iddiaların ispat edilememesi halinde iftira kapsamında değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

"AMAÇ DAVAYI GÖLGELEMEK"

İddiaların arkasında "Asrın Yolsuzluğu Davası"nı perdelemek olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, ikinci amacın ise İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili bazı iddiaları gündemden düşürmek olduğunu öne sürdü. Bakan Gürlek, "Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu" dedi.