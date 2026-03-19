Erzurum'da "Ahde Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı" düzenlendi

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Masadaki vatandaşları tek tek selamlayan Bakanlar, daha sonra okunan ezanın ardından vatandaşların arasında orucunu açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada, bu ramazan ayını apayrı yaşadıklarını söyledi. Ramazan süresince okullarda yapılan etkinliklere değinen Tekin, "Okullarımızda çocuklarımızın ilahilerle oyunlar oynadığı, okullarımızda çocuklarımızın geçmişimizden, geleneklerimizden, milli ve manevi değerlerimizden örnekler sunduğu, çocuklarımızın sokakta fakir fukaraya yardım ettiği, esnaf ziyareti yaptığı, pide dağıttığı, yaşlıları ziyaret ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bir ramazan ayını hep beraber yaşadık. Ben bu süreçte bunu çekemeyenlere karşı yürüttüğümüz mücadelede arkamızda duran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Bakanlar Kurulu'ndaki diğer Bakan arkadaşlarımıza, siyasi partilere, milletvekillerine ve hepsinden önemlisi milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Tekin, arkalarında duran insanlardan güç aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Sizler var olduğunuz sürece, arkamızda durduğunuz sürece, bizim geleneklerimize, bize hakaret eden insanların nesli tükenecektir bundan emin olun. Sizler bu şekilde arkamızda durduğunuz sürece bizim değerlerimize hakaret eden, bizim değerlerimizi Talibanlaşmak olarak tanımlayan, bizi sapkın gerici azınlık olarak tanımlayan kişilerin nesli tükenecektir ben buna inanıyorum. Biz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin oruç tutup tutmadığına bakmaksızın dini ya da etnik ayrımcılık gözetmeksizin çocuklarımızın bizi biri arada tutan millet olarak bu bayrağın altında dünyaya örnek gösterilecek topluluk olarak yaşamamızı sağlayan değerlerimizi çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu değerleri çocuklarımız da kendi çocuklarına öğretsin istiyoruz ki Allah korusun bu ülkenin başına, bu milletin başına yeniden Kurtuluş Savaşı yapmamızı gerektiren bir şey gelirse, Allah korusun 6 Şubat gibi büyük felaketler gelirse dünyaya örnek olacak birlik ve beraberliğimizi dünyada ders olarak okutulan birlik ve beraberlik duygularımızı, dayanışma duygularımızı çocuklarımız öğrencsin. Gelecek kuşaklar öğrensin diye çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese ama en çok da bu etkinliklere katılan öğrencilerimize, bu etkinlikleri organize eden öğretmenlerimize ve çocukların bu etkinliklere katılmasını teşvik eden velilere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Dün Cumhurbaşkanı ile öğretmenlerle iftar programında bir araya geldiğini anımsatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete girdiğinden bu güne kadar kendisine destek veren Erzurumlu hemşerilerime, dadaşlara özel selamları olduğunu iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız Erzurum sayesinde, Erzurum gibi milli ve manevi değerlerine sahip vatandaşlarımız sayesinde dim dik ayakta. Dim dik ayakta olduğumuz için düşmanlarımızın ödü patlıyor. Düşmanlarımızla işbirliği yapan insanlar çatlıyor rahatsız oluyor. Biz hep beraber birlik ve beraberlik halinde düşman çatlatmaya devam edeceğiz diyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, sağlıklı nice bayramlara erişmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun düzenlediği iftar münasebetiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sizlerle buluşmamıza vesile oldular ve bizi bir araya getirdiler. Ramazanın son orucunu tutmuş olduk. Yarın inşallah Ramazan Bayramı ile mülaki olacağız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara tekrar tekrar sağlık ve afiyet içinde ulaştırsın. Rabbim tuttuğumuz oruçları. kıldığımız namazları, tüm ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin." dedi.

Çiftçi, Erzurum'da görev yaptığı döneme işaret ederek, şöyle konuştu: "2,5 yıl ilinizde Valilik yaptım. Sizlerle birlikte güzel hizmetlere imza attığımızı düşünüyorum. Ben bu görev yaptığım dönem içinde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın büyük desteklerini gördüm. Allah kendisinden razı olsun. Milletvekilimizle her zaman uyum içinde çalıştık. İlinize hizmet için hepimiz gayretlerimizi artırdık. Güçlerimizi birleştirdik, güç birliği yaptık. Sayın milletvekillerimiz de teşekkür ediyorum. Buradan ayrıldığımda veda etme imkanım olmamıştı. Bugün veda etmek için yarın bayramlaşmak için huzurlarınızdayım. Buradan da Van'a gideceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görev yaptığım dönemde güç birliği içinde çalıştık. Her zaman desteklerini gördük. Ben hem hizmetlerinden dolayı hem de yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. STK temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarımızla, tüm vatandaşlarımızla güzel işbirliği yaptık. Hepsi görev yaparken bize yardımcı oldu."

Vatandaşlardan dua isteyen Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve takdirleriyle gelmiş olduğum bu göreve beni layık gördüklerinden dolayı kendisine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerden de bu şerefli görevi yerine getirirken hayır dualarınızı bekliyorum. Dualarınızı benden esirgemeyin Yine görev süremde gençlik ve kadın kollarımıza yakın işbirliği içinde olduğumuz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakanlar Tekin ve Çiftçi, vatandaşlarla bayramlaştı. Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.