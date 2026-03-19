Gencebay ve Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay ile beyin ameliyatı geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ilk olarak 16 Mart'tan beri İstanbul'da tedavi gören Orhan Gencebay'ı arayıp durumuyla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra beyin ameliyatı geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı arayıp sağlık durumunu sorarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altaylı ise geçirdiği operasyon hakkında Erdoğan'a bilgi vererek teşekkür etti.