Güçlü şehirler vurgusu! Bakanlardan Erzurum’a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve belediye çalışanları da hazır bulundu.

GÜNDEM: GÜVENLİK

Gerçekleştirilen görüşmede, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen belediye hizmetlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde güvenlik standartlarının artırılması ve uygulamaların etkinliği masaya yatırıldı.

GÜÇLÜ ŞEHİRLER, GÜÇLÜ TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Çiftçi, toplantıda yaptığı değerlendirmede, güçlü şehirlerin güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturduğunu belirterek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bu iş birliğinin, hem hizmet kalitesini artıracağını hem de vatandaşların yaşam güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.