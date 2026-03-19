İçişleri Bakanı Çiftçi, “Hakkıyla yerine getirmek istediğiniz bütün görevler zordur ama İçişleri Bakanlığı ayrı bir zordur”

Çeşitli ziyaretlere katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, belediye başkanları ile birlikte AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ramazanın son gününde olunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Cenabı Hak, yapmış olduğunuz ibadetleri, tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Bizleri tekrar tekrar böyle mübarek günlere ve bayramlara kavuştursun." dedi.

Çiftçi, Erzurum'da olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Şu anda kendimi hakikaten evimde gibiymişim gibi hissediyorum. Erzurum'da yaklaşık 2.5 sene görev yaptım. Buradan çok güzel hatıralarla ayrıldım. 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ama Erzurum'a veda edemeden de hemen ayrıldığımdan dolayı sizlere veda edemedim. Bunun içimdeki bir burukluğu vardı. Bugün itibariyle hem sizlerle buluşmak, kavuşmak hem de sizlere vedalaşmak için geldim. Giderken, 'Buradan ayrılıyorum ama kalbimi Erzurum'da bırakarak ayrılıyorum' demiştim. Yine aynı durumdayım. Erzurum'u çok sevdim, güzel günler geçirdik, güzel hizmetlerimiz oldu."

Görevinin zorluğundan bahseden Çiftçi, "Gerçekten çok zor ve sorumluluk gerektiren bir bakanlığa atanmış oldum. Her görev zor, hakkıyla yerine getirmek istediğiniz zaman bütün görevler zordur ama İçişleri Bakanlığı ayrı bir zordur. 29 yıldır teşkilatın içerisindeyim. Bir yanda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, nüfus, göç, AFAD var. Her biri ayrı bakanlık niteliğinde yerler buralar." diye konuştu.

Çiftçi, Bakan Tekin'le 36 yıldır dostlukları olduğunu bildirerek, şöyle devam etti: "Ben inşallah çok güzel ve hayırlı hizmetlere vesile olacağını düşünüyorum. Bir kesimin kendisinden rahatsız olmasını da gayet normal buluyorum. Ziya Paşa'nın bir sözü aklıma geliyor. Ziya Paşa, 'Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar, Rencide olur dide-i huffaş ziyadan' diyor. Günümüz Türkçesine çevirmemiz gerekirse, nasıl ki yarasanın gözü ışıktan rencide ve rahatsız oluyorsa, kendisini yeterli bulmayanlar, kemal derecelerine ulaşmamış olanlarda böyle kemal insanlardan, vatana ve memlekete faydalı insanlardan, güzel bir Milli Eğitim Bakanlığı yapan insanlardan rencide ve rahatsız olmaları gayet normal. Onun için sayın bakanımıza başarılar diliyorum. Biz kendisinden memnun ve razıyız." Konuşmanın ardından AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Bakan Çiftçi'ye partiye üye formu doldurttu.