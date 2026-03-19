İşçiler bayrama buruk girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın işverenle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Durum böyle olunca, belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 20 bin işçinin Ramazan Bayramı öncesi geriye dönük alacakları hesaplara yatırılmadı. İZBB, konuya ilişkin açıklama yaparak Ramazan Bayramı öncesi işçi alacaklarıyla ilgili bir ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Yaşanan şok gelişme sonrası işçilerin örgütlü olduğu sendikadan açıklama geldi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeler, 24 Mart Salı günü Başkan Cemil Tugay ile görüşme yapılacağını duyurdu. Şimdi tüm gözler 24 Mart'ta gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi. İşverenin alacaklara ilişkin ödeme takvimi sunmaması halinde sendikanın nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Her bir işçinin içeride eğitim yardımı, üç aya yakın gıda kartları, iki tane ikramiye, fazla mesai ücretleri ile gece farkları olmak üzere ortalama 80 ila 90 bin lira arasında değişen alacağı bulunuyor.