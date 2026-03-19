Mahkeme başkanından ‘İfadeni okumadın mı?’ tepkisi

Asrın yolsuzluğu İBB davasında, 107'si tutuklu 407 sanığın yargılaması 7. gününde devam etti. Tutuklu sanık Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas'ın özel kalemi Murat Or, savcılıkta verdiği ifadeyi değiştirmek istedi. Mahkeme başkanı, "İfadende maddi hataların olduğunu belirttin. Eğitimsiz bir insan değilsin, ifadeni okuma imkânın olmadı mı?" sorusuna Or, "İçerisinde sert bir şey olduğu için kart olduğunu düşündüm" dedi.

Mahkeme başkanı, "Poşetin içindekileri gördüğünü beyan etmişsin. Şimdi farklı bir şey anlatıyorsun" demesi üzerine Or, "Ben konuşmayayım, yerime avukatım beyanda bulunsun" dedi. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında savcı, tutuksuz sanıklardan K.A.'nın tutuklanmasını talep etti.