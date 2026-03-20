Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ’da bayram coşkusunu paylaştı

Bakan Göktaş, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ Polisevi'nde hemşehrileri ve emniyet teşkilatıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyarette, bayramın huzuru, samimiyeti ve sıcaklığı hep birlikte paylaşıldı. Göktaş, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sağlıkla daha nice bayramlara erişmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Bakan, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'nde evlatlarla da bir araya gelerek bayramın tadını birlikte çıkardı. Göktaş, çocukların masumiyetinin ve temiz kalplerinin neşesinin hiç solmaması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyaretleri, Tekirdağ'da bayram coşkusunun halk ve yetkililerle birlikte paylaşıldığı anlamlı anlara sahne oldu.