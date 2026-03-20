Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ’da bayram coşkusunu paylaştı
Aile ve sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’da gerçekleştirdiği ziyaretlerle bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı. Yaşlılar Haftası vesilesiyle hayata geçirilen “Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram” projesi kapsamında büyükleri ziyaret eden Bakan Göktaş, Tekirdağ’da da kıymetli çınarlardan Ünsel Çevik’i evinde ziyaret ederek elini öptü ve hayır duasını aldı. Bakan, büyüklerin geçmişimizin ve geleneklerimizin hafızası olduğunu vurgulayarak, onlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.
Bakan Göktaş, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ Polisevi'nde hemşehrileri ve emniyet teşkilatıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyarette, bayramın huzuru, samimiyeti ve sıcaklığı hep birlikte paylaşıldı. Göktaş, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sağlıkla daha nice bayramlara erişmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Program kapsamında Bakan, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'nde evlatlarla da bir araya gelerek bayramın tadını birlikte çıkardı. Göktaş, çocukların masumiyetinin ve temiz kalplerinin neşesinin hiç solmaması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyaretleri, Tekirdağ'da bayram coşkusunun halk ve yetkililerle birlikte paylaşıldığı anlamlı anlara sahne oldu.