Arife günü şehitliklere ziyaretçi akını

Tüm Türkiye'de arife günü mezarlıklara ziyaretçi akını vardı. Şehitlikler doldu taştı. Özellikle asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, mezarlık ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşadı. Depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği K.Maraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda ziyaretçiler yakınlarının kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarına sarılarak gözyaşı döktü. Mezarlıkta hâkim olan sessizlik, yerini hüzünlü dualara ve gözyaşlarına bıraktı. Arife günü olması nedeniyle ziyaretlerin daha da yoğunlaştığı gözlemlenirken, birçok kişi bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin acısını bir kez daha derinden hissetti.