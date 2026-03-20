Bakan Güler, bayram namazını Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı. Bakan Güler ve komutanlar, bayram namazını kıldıktan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı.
Hatay'da dün düzenlenen etkinliklere katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geceyi Hatay'da geçirdi.
Bakan Güler, bu sabah beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte tarihi Habib-i Neccar Camisi'ne gitti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği Bakan Güler ve komutanlar, bayram namazını kıldıktan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı.