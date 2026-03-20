Bakan Güler, bayram namazını Hatay’daki tarihi Habib-i Neccar Camisi’nde kıldı

Hatay'da dün düzenlenen etkinliklere katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geceyi Hatay'da geçirdi.

Bakan Güler, bu sabah beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte tarihi Habib-i Neccar Camisi'ne gitti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği Bakan Güler ve komutanlar, bayram namazını kıldıktan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı.