Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz

Programa Tekirdağ milletvekilleri, protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Göktaş ve Vali Soytürk, programa katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı ve aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Programda konuşan Bakan Göktaş, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ramazan Bayramı'nın tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi. Ramazan ayının bereketli geçtiğini ifade eden Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilde 610 bin haneye ulaştıklarını belirtti.

Bakanlık hizmetlerinden faydalanan engelli bireyler, şehit yakınları, gaziler, çocuklar, koruyucu aileler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "kimseyi geride bırakmayan" bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde dinlediklerini ifade eden Göktaş, hizmet modellerine yönelik geri bildirimlerin de alındığını kaydetti. Bayram süresince özellikle 80 yaş üstü ve tek başına yaşayan vatandaşların ziyaret edileceğini belirten Göktaş, "Tek başına bayram değil, birlikte bayramlar güçlü. Bayramlar; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir" dedi.

Göktaş ayrıca, bayramların aile ve komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği önemli zamanlar olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşlara huzur ve barış içinde nice bayramlar temennisinde bulundu.