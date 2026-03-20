CHP, FETÖ’nün trol hesaplarına sarıldı

CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına açıldığı belirtilen, "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" sosyal medya sayfasının beklenen ilgiyi görmemesi, parti kulislerinde tartışmalara neden olmuştu.

İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkileri üzerine, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat koordinasyonunda birçoğu geçmişte FETÖ'cülere ait olduğu bilinen hesapların milyonlar ödenerek satın alındığı iddia edildi.

MİLYONLAR ÖDENDİ

CHP'li birçok belediyenin iletişim ve halkla ilişkilerini yapan Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım üzerinden birçoğu geçmişte FETÖ'cü olduğu bilinen "Siyahserit1, Daily Türkist, Zaytung, Toplumsal Muhalefet, Uyandırma Servisi" gibi hesapların satın alındığı öğrenildi.

Kulislerde öne çıkan bir diğer başlık ise sosyal medya ve anket çalışmaları. İddialara göre, bu süreçte Kerem Yıldırım üzerinden çeşitli dijital çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda yüksek tutarlı faturalar kesildiği ileri sürülürken, yalnızca sosyal medya kalemi için CHP Genel Merkezi'ne kesilen aylık yaklaşık 2.1 milyon TL'lik bir fatura konuşuluyor. Ayrıca, Kerem Yıldırım'ın farklı anket çalışmalarıyla genel merkeze hizmet sunduğu ve bazı belediyelerle temas kurarak sosyal medya projeleri için bütçe oluşturulması yönünde girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor.