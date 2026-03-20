CHP’de panik: Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi: Böcek’in paylaşımı gerçeği ortaya koydu
Özgür Özel’in “Manisa’ya gitmedi” savunması, Muhittin Böcek’in sosyal medya paylaşımıyla tartışma konusu oldu. Gelişmeler sonrası parti içinde hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili açıklamaları ile kamuoyuna yansıyan bazı veriler arasında çelişki olduğu yönündeki değerlendirmeler gündeme geldi.
ÖZEL'İN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI
Özgür Özel'in gazeteci Hilmi Hacaloğlu'na verdiği röportajda, Muhittin Böcek'e atıfla "Söylenen tarihlerde o yerin yakınından bile geçmedim. Manisa'ya sadece miting için gittim" ifadelerini aktarması tartışmalara yol açtı.
Ancak Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024 tarihli sosyal medya paylaşımında, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'i Manisa'da ziyaret ettiğini fotoğraflı şekilde duyurması, söz konusu açıklamayla çeliştiği yönünde yorumlandı.
PARTİ İÇİNDE HAREKETLİLİK
Akın Gürlek'in açıklamaları sonrası CHP yönetimi harekete geçti. Bu kapsamda Özgür Özel'in, Muhittin Böcek ile görüşmek üzere Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem'i görevlendirdiği öne sürüldü. Yazıda, söz konusu görüşmede Böcek'e bazı iddiaların sorulduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi.