CHP’de panik: Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi: Böcek’in paylaşımı gerçeği ortaya koydu

CHP’de panik: Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi: Böcek’in paylaşımı gerçeği ortaya koydu

Özgür Özel’in “Manisa’ya gitmedi” savunması, Muhittin Böcek’in sosyal medya paylaşımıyla tartışma konusu oldu. Gelişmeler sonrası parti içinde hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 20:57 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 21:38

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili açıklamaları ile kamuoyuna yansıyan bazı veriler arasında çelişki olduğu yönündeki değerlendirmeler gündeme geldi.

ÖZEL'İN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI Özgür Özel'in gazeteci Hilmi Hacaloğlu'na verdiği röportajda, Muhittin Böcek'e atıfla "Söylenen tarihlerde o yerin yakınından bile geçmedim. Manisa'ya sadece miting için gittim" ifadelerini aktarması tartışmalara yol açtı. Ancak Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024 tarihli sosyal medya paylaşımında, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'i Manisa'da ziyaret ettiğini fotoğraflı şekilde duyurması, söz konusu açıklamayla çeliştiği yönünde yorumlandı.