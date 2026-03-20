Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Adil bir barış herkesin faydasınadır

Bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cami çıkışında basın mensuplarına konuştu. Yılmaz, konuşmasına başlamadan önce Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"BU BAYRAMIN DA BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE GÜÇ VERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Geride bırakılan ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin Cenab-ı Allah'tan kabul etmesini dileyen Yılmaz, "Ramazan'ın feyzi ve bereketi tüm ömrümüze yayılsın. Bunlar müstesna günler. Akrabalarla, komşularla kaynaştığımız, büyükleri hatırladığımız ve küçükleri sevindirdiğimiz günler. Bu bayramın da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize güç vermesini temenni ediyorum. Bayramdan dolayı sevinçliyiz, neşeliyiz ama bir taraftan da maalesef bölgemizde yaşanan savaş ve zulümlerin gölgesinde bayramı yine buruk karşılıyoruz. Özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeler, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar, Lübnan'da 1 milyondan fazla insanın yerinden yurdundan edilmiş olması hepimizi üzen, bayrama buruk girmemize sebep olan hadiseler. İnşallah bunların da ortadan kalktığı, Kudüs'ün de bayramı çok daha farklı şekilde karşıladığı günleri Cenab-ı Allah bizlere gösterir. Bunu yapanlar, Kudüs'ün ruhuna ve Hz. İbrahim'in mirasına da ihanet etmektedirler" ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR BARIŞ HERKESİN FAYDASINADIR"

Türkiye'nin komşusu İran'a yapılan saldırılar sonucu bir savaş olduğunu aktaran Yılmaz, "Bir taraftan da bütün bölgeye yayılma riski olduğunu görüyoruz. Bölgemizde bu ateşin bir an önce sönmesini, bir su dökülmesini arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hep savaşlardan, çatışmalardan hiç kimseye bir fayda ve yarar olmadığını söylüyoruz. Adil bir barış ise herkesin faydasınadır. Diplomasinin alternatifi kan, gözyaşı ve yıkım. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın da sona ermesini, diplomasiye dönülmesini çağrı olarak yineliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu konularda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderler düzeyinde ve bütün kurumlarımız bu yönde çaba sarf etmeye devam ediyoruz" dedi.

"TERÖRÜN GÜNDEMDEN KALKTIĞI GÜNLERE DE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemiz yangın yeriyken çok şükür Türkiye bir istikrar adası konumunda. Bu iç huzurumuzun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bu çerçevede de iç cephemizi güçlendirmemiz, huzurumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz adına terörsüz Türkiye'nin de çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle son dönemde bölgemizde yaşananlar terörsüz Türkiye'nin ne kadar anlamlı bir süreç olduğunu hepimize göstermiştir diye inanıyorum. İnşallah terörün gündemden kalktığı, kalkınmanın, demokrasinin güçlendiği günlere de hep birlikte yürüyeceğiz."