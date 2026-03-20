Devlet bizi hiçbir zaman unutmadı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Asrın felaketinde evlerini kaybeden Hataylı Sözer ailesi bayramı yeni yuvalarında karşılamanın heyecanını yaşıyor. Kaynakçı ustası 5'i kız 6 çocuk babası Emin Sözer (47), köy evinin bahçesine kurduğu salıncakta çocuklarını sallayarak ailece bayramın keyfini çıkarıyor. Sözer, "Ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Allah herkese böyle evler nasip etsin. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır. Cumhurbaşkanımız, devletimiz hiçbir zaman bizi unutmadı. Çocuklarımla yeni yuvamda bayramı yaşamak tarif edilemez bir mutluluk" diyerek sevincini dile getirdi Bahçesine yaptığı demirden salıncağa çocukları Büşra (18), Ayşe (16), Nilay (12), Muhammet (11) ve Hayriye'yi (6) bindirerek sallayan baba Emin Sözer, "Dünyanın en güzel mutluluğu" dedi.