Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE'ye gidiyor: Gündem ABD/İsrail-İran savaşı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "bölgesel kalıcı barış" için çıktığı Körfez ülkeleri turunda sıradaki durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarda bulunacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bölgesel kalıcı barış çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkeleri turuna çıktı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.