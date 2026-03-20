Son dakika! MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Olumsuz durum yok

MSB Kaynakları: Sanal medyada İncirlikte sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.

Son dakika! MSB’den ’İncirlik’ açıklaması: Olumsuz durum yok

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sanal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlara ilişkin, "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" açıklaması yaptı.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

