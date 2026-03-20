Tek yürek halinde Türkiye olma vakti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında birlik çağrısı yaptı:

Bayram günlerinin tüm insanlığın barışmasına, en azından sorunları diplomasi ve diyalog yoluyla çözmek için bir vesile olmasını diliyorum.

'Terörsüz Türkiye' hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Çatışmaların kara bulutlarından dolayı göz gözü görmezken Türkiye'nin doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir.

Vakit Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir.

EVANJELİST KABALA YOBAZLAR!

(Bahçeli) Ramazanda İslam âleminin siyonist-emperyalist tasallutun zorbalığa dayalı ağır sonuçlarına maruz kaldığı alenen meydandadır. Teolojik hezeyanlarla kıyamet senaryosuna bel bağlayan Evanjelist/ Kabala yobazları İslam coğrafyasını kanlı operasyonların kıskacına almışlardır.