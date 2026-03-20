Türkiye emin ellerde ve güvendedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesi dileğinde bulundu. Bayram dolayısıyla bir video mesaj yayımlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

TÜRKİYE EMİN ELLERDE: Türkiye; Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir, tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir. İktidar ve ittifak olarak, gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız; ama Türkiye'nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz.

İŞGAL VE YIKIM POLİTİKASI: Gönül coğrafyamızın dört bir yanında açılan yaralar, maalesef, kanamaya devam ediyor. Gazze'deki kardeşlerimiz, ateşkes kurallarını ihlal eden ve insani yardım girişlerini engelleyen İsrail 'in saldırıları altında Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere, Filistin'in farklı bölgelerinde ve Lübnan'ın güneyinde işgal ve yıkım politikası tüm şiddetiyle sürüyor.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ: 28 Şubat'ta İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan saldırılar ve İran'ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve dron misillemeleri, bölgemizdeki gerilimi daha da tırmandırdı. Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz.

VAKİT KAYBETMEDEN ADIM ATILACAK: 17 ay önce başlattığımız ve stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizde birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Devletimizin ilgili birimleri, en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte, hem güvenlik endişelerimiz hafifledi, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü korundu, hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş oldu. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle kabul ettiği rapor, kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar, Gazi Meclis'imizin çatısı altında, inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde sağduyuyla yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da, aynı şekilde, vakit kaybetmeden atılacaktır. Hedefimiz; bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak, başladığımız bu hayırlı işi kazasız-belasız menziline ulaştırmaktır.

YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ: 27 Aralık'ta, depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutarak, 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. Diğer taraftan, tüm dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde, geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyütmeyi başardık. Bu oranla Türkiye, 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Hâlihazırda, Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar seviyesinde. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışların, enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin; geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri, en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin, hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın.

TEHDİTLERE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin görüntülere ve AK Parti'nin grup toplantısındaki konuşmasından bölümlere yer verdi. "Biz her zaman barışın ve istikrarın tarafındayız" ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti: "Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar."

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞAHBAZ ŞERİF İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda görüştü. Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.