Türkiye’den net mesaj: Krizin sorumlusu İsrail

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı. Burada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün temsil edildi. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Ürdün, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar kınandı. Toplantının amacı İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıları görüşmekti. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar toplantının konusu değildi.

SALDIRILAR RAHATSIZ ETTİ

Toplantı başlamadan önce Riyad'a saldırılar yapılması, Körfez ülkelerini daha da rahatsız etti. Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar. Türkiye yaşanan krizin başlıca sorumlusunun İsrail olduğunu her platformda, her vesileyle söyledi. Kabul edilen ortak metinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığı ve bölgedeki yayılmacı politikaları da kınandı. Bu hususu açıklamaya Türkiye ekletti. Savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesini sağladı.

SUÇLARINI ÖRTMESİ ENGELLENSİN

Dışişleri Bakanı Fidan dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı da ziyaret eden Fidan, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu mesajları verdi: "Komşu coğrafyaları hedef alan her türlü eylemi reddederken, bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir. Bölge ülkeleri arasında onarılması güç, kalıcı kırılmalara yol açacak bu saldırıların ve tırmanışın derhal durdurulmalı."