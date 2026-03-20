Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan illerden Adıyaman'da, Türkiye'nin ilk uydu kentlerinden biri olan İndere'de depremzedeler yeni evlerinde ilk bayramı karşılamanın heyecanını yaşıyor. Yeni evine taşınan Nuran Dengiz'in evine konuk olan SABAH, depremzedelerin bayram sevincine ortak oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de yeni işyerini açan esnafın görüntülerini, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla, dükkânıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk" sözleriyle paylaştı.

6 ŞUBAT'TA BİNAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI

Depremde evini kaybeden ve yakınlarını yitiren Nuran Dengiz (36) yaşadıkları zorlu süreci ve yeni başlangıcı anlattı. Dengiz, "Depremde 5 katlı binanın giriş katındaydık ve binamız yıkıldı. Teyzemi ve ailesini kaybettik. 40 gün çadırda kaldık, ardından konteynere geçtik. Yaklaşık 5 ay önce de yeni evimize taşındık. Şimdi yeni yuvamızda ilk bayramımızı karşılamanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. Zor günlerde verilen sözlerin kendilerine umut olduğunu ifade eden Dengiz, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak, "O günlerde Cumhurbaşkanımızın 'Aç ve açıkta kalmayacaksınız' sözü bize güç verdi. Verilen sözler tutuldu. Kaya gibi yuvamız oldu" dedi.