Yeni yuvalarda bayram sevinci

K.Maraş'taki yeni evinde torununa elbise dikerek bayram hazırlığı yapan Saadet Teke: Devletimiz bize evimizi verdi. Bu topraklarda hep bayram olsun

GEÇEN GÜN DEPREM OLDU, HİSSETMEDİK

EVLERİMİZ GÜVENLİ VE ÇOK KULLANIŞLI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan evi yıkılan Saadet Teke (56), Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilen yeni konutlarda ailesiyle birlikte yeni bir hayata başladı. Yaklaşan bayram için yaptığı hazırlıkla yürekleri ısıtan Teke, yeni evlerinde ilk bayramları için torununa kendi elleriyle bayramlık elbise dikti.

'ACI VE HÜZÜN OLMASIN'

"Geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu, biz bunu bile hissetmedik. Yeni evimizde ilk bayramımızı yaşayacağız. Bu topraklarda acı ve hüzün olmasın, hep bayram olsun" dedi.

'ÇOK RAHAT UYUYORUZ'

Depremde ağır hasar alan evlerinin yıkıldığını belirten Saadet Teke, kısa sürede tamamlanan yeni konutlara yerleşmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi. 2+1 dairelerinin güvenli ve kullanışlı olduğunu belirten Teke, "Geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu, biz bunu bile hissetmedik. Artık daha rahat uyuyoruz" diye konuştu.

'YENİ UMUTLARIMIZ VAR'

Bayram telaşının en anlamlı kısmının torununa hazırladığı elbise olduğunu söyleyen Saadet Teke, "Yeni evimizde ilk bayramımızı yaşayacağız. Torunuma bayramlık elbise dikmeye başladım. Onun mutlu olduğunu görmek her şeye değer" dedi. Oğlunun kıyafetlerini de kendisinin hazırladığını belirten Teke, evde dikiş yaparak tatlı bir bayram heyecanı yaşandığını söyledi. Yeni evlerinde yeni umutlarla bayrama hazırlandıklarını dile getiren Saadet Teke, "Bu topraklarda acı ve hüzün olmasın, hep bayram olsun. Devletin hızlı müdahalesine ile bu kadar kısa sürede evlerimiz yapıldı ve bize teslim edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.