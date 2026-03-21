Aileler şehitlerine koştu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları tüm yurtta şehitliklere koştu. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaşırken aileler duygu dolu anlar yaşadı. Ankara'da Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte ve mezarlıkta bayramın birinci gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçiler, şehitler ve yakınları için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.

CENNET'SİZ 10. BAYRAM

15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, kızının Kayseri'deki mezarını ziyaret etti. Kızının üniformasına sarılan Yiğit, "Onsuz 10 bayram geçti. O gelip elimi öpemese de ben onun mezar taşını öperek bayramlaşıyorum" dedi.