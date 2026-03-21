Bahçeli’den yeni ve güçlü Türkiye için birlik çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram sonrası dönemin "yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin atılacağı bir dönem" olacağını söyledi. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü şekilde karşılandığını ifade ederek, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı ortamda yeni bir bayram dönemine giriyoruz" diye konuştu.

Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı Türkiye olacak. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmaları" dedi.

PARTİLER BUGÜN BAYRAMLAŞACAK

Siyasi partiler, bugün karşılıklı bayram ziyaretlerinde bulunacak. AK Parti 14, MHP 7, CHP ise 17 parti ile bayramlaşacak. AK Parti'de bayramlaşma, MHP heyetinin kabulüyle başlayacak. İlk görüşmenin saati 09.50 olarak duyuruldu. ANKARA