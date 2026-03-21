Bakan Fidan: “Sorun İsrail’in barış istememesi”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE ziyaretinin ardından basın mensuplarına yazılı açıklamalarda bulundu. ABD/İsrail’in İran’a yaptığı saldırıları değerlendiren Bakan Fidan, “İsrail, ABD üzerinde etkili olmaya çalışacak ve ateşkes veya kısa sürede bir barışa ulaşılmasını engellemek isteyecektir.” İfadelerine yer verirken, “Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail'in barış istememesi.” dedi. ABD ve İsrail'in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmelerin arttığının altını çizen Fidan, “Bu da savaşın daha uzaması sonucunu doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına yazılı değerlendirmede bulundu. Fidan, Körfez ülkelerinde savaşın 2-3 hafta daha süreceği değerlendirmesi yapıldığını belirterek, "Burada belirleyici olan ABD'nin tutumu olacak. İsrail, ABD üzerinde etkili olmaya çalışacak ve ateşkes veya kısa sürede bir barışa ulaşılmasını engellemek isteyecektir. ABD ve İsrail'in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmeler arttı. Bu da savaşın daha uzaması sonucunu doğurabilir. Savaş varken müzakere edilmesi seçeneği pek olası görünmüyor. Ama kısa süreli ateşkes ilan edip, bu süre zarfında müzakereye başlayıp, 'müzakereden sonuç alamazsam tekrar savaşa başlarım' denilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız.
İsrail, 'Savaş mümkün olduğunca uzasın, İran'a daha fazla zarar verelim' gibi bir politika da izleyebilir. Bu yaklaşım karşısında ABD'nin alacağı tutum önem kazanacak. İsrail kendileri için önemli olan askeri ve sanayi hedeflerini ortadan kaldırmadan durdurmayacağı izlenimini veriyor. Suikastler devam ediyor. Bu savaşı İsrail başlattı. Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail'in barış istememesi. Bu gerçeği her yerde, her fırsatta vurguluyoruz" dedi.
'TÜM DİPLOMATİK ZEMİNLERİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Körfez'de savaştan sonra pek çok şeyin değişebileceğine dikkat çeken Bakan Fidan, "Savunma sanayii alanında yeni arayışlara girebilirler. Savaşın sona ermesinin ardından Körfez ülkeleri İran'dan beklentilerini açıkça ortaya koyup, bazı şartlar yerine getirildiği takdirde ekonomik iş birliği üzerine yoğunlaşılabilir. İran da Körfez'deki ABD üsleri konusunda bazı taleplerle ortaya çıkabilir. Şu da önemli bir nokta; Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve LNG Çin'e, AB ülkelerine, Güney Kore, Japonya, Hindistan'a gidiyor. Bu ülkelerin beklentileri neler olacak? Bu savaşın ardından Türkiye'ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Başından beri ikircikli bir tavır takınmadık. Yapılan yanlışları tüm taraflara açıkça söylediğimizi herkes görüyor. İran'a yapılanın da Körfez ülkelerine yapılanın da yanlış olduğunu en güçlü ve net şekilde gündeme getiriyoruz" ifadelerini kullandı.