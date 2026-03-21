Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dünyası'nın Ortak Bayramı: Nevruz" Programı'na vide mesaj gönderdi. Nevruz'un yeni başlangıçların sembolü olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Nevruz'un tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 11:25 Son Güncelleme: 21 Mart 2026 11:38

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Türk Dünyası'nın Ortak Bayramı: Nevruz" etkinliğine video mesaj gönderdi. Nevruz'un yeni başlangıçların sembolü olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"YENİ BAŞLANGIÇLARIN SEMBOLÜ" Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: "Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nevruz etkinliğimizi bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.