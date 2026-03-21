Coğrafyamızdaki zorlu günleri sabırla aşacağız

Başkan Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldıktan sonra Rize Merkez'de bulunan Sahil Kültür Park'ta STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı bayramlaşma programında konuştu: Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

İslam dünyası olarak tuzaklarla dolu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'da 1000 kişi hayatını kaybetti, zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Bayramı bizlere yakışır biçimde idrak edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmayla bu bayramın da hakkını vereceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz.

ÜLKEMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ

Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulmasına bayram boyunca ara verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir. Ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun, şer güçlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecektir. Güneşli güzel günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Biz de hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz.

'BU BİZİM SİMİT'

Cami çıkışında kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak veren Erdoğan, vatandaşlara simit ikram etti. Başkan Erdoğan, "Bu bizim simit, sadece Rize'de olur"dedi.

BAYRAM İNSANLIK İÇİN HAYIRLAR GETİRSİN

Bayram için sosyal medyadan da bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan,"Milletimizle birlikte yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayram insanlık için hayırlar getirsin" dedi.