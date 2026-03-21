İslamofobi ile mücadelede Türkiye ‘merkez’ olacak

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nde yoğun mesai sürüyor. Kısa adı 'CENTERCIF' olan merkez, bugüne kadar konferanslardan yarışmalara kadar birçok farklı ulusal ve uluslararası etkinliğe imza attı. Çalışmalar kapsamında Müslüman ülkelerin büyükelçileri tek tek ziyaret edildi, BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da Ankara'da ağırlandı. Merkez, yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İslamofobi ile Mücadele Stratejik Yol Haritası İstişare Toplantısı'nı da organize etti. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, RTÜK ve YTB gibi birçok önemli kurumdan temsilciler yer aldı.

5 ANA HEDEF

SABAH'a konuşan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü ve CENTERCIF Müdürü Prof. Dr. Yavuz Demir, bundan sonraki yol haritası için 7 farklı çalışma grubu oluşturduklarını duyurdu. Uzun vadede 5 ana hedefleri olduğunu kaydeden Demir, "İslamofobi alanında akademik araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası hukuki zeminlere rehberlik etmek, sorunları veri odaklı ele almak, İslamofobiye karşı tek başına değil, uluslararası girişimleri de içeren geniş bir paydaş ağıyla hareket etmek ve merkezin organizasyonel yapısını köklü ve etkili bir yapı haline gelmesini sağlamak önceliklerimizdir" bilgisini paylaştı.

ÜLKE ÜLKE ANALİZ

CENTERCIF Danışma Kurulu'nun halihazırda farklı ülkelerden gelen saygın üyelerden oluştuğunu kaydeden Demir, temmuz ayında Bosna-Hersek'te RTÜK ile birlikte uluslararası bir zirve yapacaklarını da açıkladı. Demir, "İslamofobi ve ayrımcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren dünyanın farklı ülkelerindeki araştırma merkezleri ve enstitülerle bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı iş birliği kurma faaliyetlerimiz devam ediyor. Küresel çapta kalıcı politikalar üretebilmek adına uluslararası çatı kuruluşlarla güçlü temaslar kuruyoruz. Özellikle ülke odaklı çalışma grupları kurarak, ilgili ülkelerdeki İslamofobik pratiklerin, ayrımcı uygulamaların ve yasal boşlukların derinlemesine analiz edilmesine yönelik özel çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ENSTİTÜ DE KURULDU

CENTERCIF'e ek olarak üniversite bünyesinde İslamofobi Araştırma Enstitüsü de kurulduğunu kaydeden Demir, "Enstitümüzde bu konuda verilecek lisansüstü eğitimlerin yanı sıra araştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Öte yandan merkezimiz halihazırda üniversitemiz yerleşkesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak kısa zamanda yeni mekâna taşınma hedefimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.