İsrail yaptıklarının bedelini ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramı geçirdiği memleketi Rize Güneysu'daki konutundan çıkarak Güneysu Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı. Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı bayram namazında, Erdoğan vatandaşlarla saf tuttu. Erdoğan, namazın ardından Çakmakçı'nın irat ettiği hutbeyi dinledi ve sonrasında, cemaate hitap ettti. İşte Erdoğan'ın hitabından alıntılar:

Çok bereketli bir ramazanı şerifi geride bıraktık ama alemi İslam çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail, malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın. Rabb'im en kısa zamanda siyonistlerin musibetinden bizleri korusun, muhafaza eylesin. İsrail'i 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine, kahru perişan eylesin. Müslümanların duruşu çok önemli. Bunlar kuru kuruya laflarla olmuyor. İbadetlerimiz, bu noktada gayretlerimiz Rabb'imize en kısa yoldan ulaşacak olanlardır. Biz, Müslümanlardan bunu bekliyoruz. Alem-i İslam'ın ittihadına, birliğine, beraberliğine Rabb'im bizleri kavuştursun. Siz değerli kardeşlerimin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirelim, bundan taviz vermeyelim çünkü biz kardeşiz. Bu vesileyle tekrar Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.