Şehit ailesine bayram ziyareti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin ailesine bayram ziyaret yaptı. Ziyaret sırasında şehidin babası Kemal Çelebi ve annesi Hamiyet Çelebi ile bir araya gelen Vali Baruş, aileye sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Mübarek bayram vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette şehidimizin ailesinin bayramını da tebrik eden Valimiz Sayın Baruş, aziz şehitlerimizin emanetlerinin milletimizin baş tacı olduğunu bir kez daha hatırlattı" denildi.