Türkiye daima barıştan yana

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: Başta Gazze ve İran başta olmak üzere tüm dünyaya bayramın huzur getirmesini dilerim. Biz daima barıştan yana durmuş bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.

ANNEMİN ADINI TAŞIMASI BAHTİYARLIK: Rahmetli annemin adını taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ni ilçemize kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık.

SAĞLIKTA DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK: 2002'den beri gece gündüz sağlık sistemimiz için çalışıyoruz. Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini şimdi dünyada örnek seviyeye yükselttik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere dünyadan uzmanlar gelerek bizim hastanelerimizi inceliyor. COVID-19 salgınında güçlü sağlık hizmetimiz sayesinde dünyada en az kayıp veren ülkelerden biri olduk. Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında mazide kaldı. Hastane denince kapıdan sağlam girenin hasta çıktığı günler artık akla gelmiyor. Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

ETRAFIMIZDA FÜZELER UÇUYOR ANA MUHALEFETİN UMRUNDA DEĞİL

Bizim siyasi polemiklerle işimiz yok. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Ana muhalefetin nelerle uğraştığını zaten görüyorsunuz. Siyasi nezaket ve saygı desen hak getire. Etrafımızda füzeler uçuyor, bölgemizde kriz yaşanıyor ama ana muhalefetin umrunda değil. Dünya yansa haberleri bile olmaz. Allah akıl fikir versin.

3 GÖKBEY AMBULANS HELİKOPTER OLACAK

Bu sene 3 yerli GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak filoya dahil edeceğiz.