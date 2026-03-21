Türkiye–İtalya hattında SAMP/T gündemi
Dünyada ve bölgede çıkan krizler hava savunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, hava savunması konusunda Hisar-A, Hisar-O, Siper sistemleri dahil olmak üzere yerli sistemleri devreye aldı. Bunun yanında Türkiye, hem kendi tecrübesini paylaşmak hem de müttefiklerle işbirliğini geliştirmek için yapıcı ve açık bir tavır sergiliyor. Daha önce Fransız-İtalyan ortaklığıyla Eurosam konsorsiyumunca geliştirilen SAMP-T projesine Türkiye'nin de dahil olması üzerinde müzakereler gerçekleştirilerek süreçte önemli aşama kaydedildi. Hatta ön sözleşme aşaması olarak bilinen kavram kağıdı dahi hazırlandı. Türkiye, Fransa ve İtalya'nın yer alacağı olası bir SAMP/T işbirliği, sadece bir tedarik projesi değil; teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve bilgi transferi açısından da kritik bir model olarak görülüyor.