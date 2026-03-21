Vali Gül yaşlı ve çocuklarla bayramlaştı
İstanbul Valisi Davut Gül Ramazan Bayramının sabahında Darülacezede bayramlaşma programına katıldı. Çocukların da eşlik ettiği kahvaltı etkinliğinde konuşan Vali Gül, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı ve çocuklara hediye dağıttı. Büyük bir aile olduklarını dile getiren Vali Gül, "Bu ailenin çekirdek aile olduğu gibi ülke olarak da millet olarak da ümmet olarak da bir ailemiz de Darülacaze ailesi olarak da zaman zaman bir araya geliyoruz. Ramazan'da çeşitli iftarlarda bir araya geldik. Gerek hayırseverlerimizle gerek Darülacaze personelimizle öğrencilerimizle bayramı gerçekten dolu dolu yaşadık. Bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak dostlukları daha da artırarak ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi de daha da artırarak inşallah bu bayram süresini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.