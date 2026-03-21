Yeni yuvamızda mutluyuz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi'nde oturdukları müstaki evleri yıkılan İbrahim Karadağ (72) ile eşi İbdisem Karadağ (55), devletin aynı mahallede depremzedeler için yaptığı köy evlerine yerleşti. Yeni köy evinde yaşamlarını keyifle süren çift, 4 çocukları ile birlikte yeni evlerindeki ilk bayramın sevincini yaşıyor. İbdisem Karadağ'ı köy evinin bahçesindeki tandırda ekmek bile yapıyor.

İbrahim Karadağ, 10 yaşındaki kızı Eda Nur ile "Cennet gibi yaptılar" dediği yeni evinin önünde SABAH objektifine el sallayarak poz verdi. Daha önce mahallede yapılan 1'inci etap yapılan evleri görünce hayretler içinde kaldığını söyleyen Karadağ, "İnşallah biz de evimize kavuşuruz diyorduk. 2'nci etap yapılan evlerden de bir tanesi de bize nasip oldu. İlk ramazanı ve bayramı yeni evimde geçirdiğim için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın evlerin ödeme fiyatlarını söylediği an sevincim ikiye katlandı. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EVİMİZDE İLK BAYRAM

Kahramanmaraş'ta depremde evleri yıkılan Kara ailesi, TOKİ'nin inşa ettiği yeni evlerinin kapısını SABAH'a açtı. Rıza Kara (44), "Depremin acısı unutulmaz. Biz dama çıkıp kurtulduk. Oğlumu vestiyerin altından çıkardım. Yardım isteyen komşularımı kurtardım. Yeni yapılan evler bize yeniden yaşama tutunma gücü verdi" dedi.

Bayram sevincini yeni evlerinde yaşadıklarını aktaran Rukiye Kara ise, "Yeni yuvamızda ilk bayramımızı kutluyoruz. Sapa sağlam evlerimizde artık başımızı deprem korkusu olmadan yastığa koyabiliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Mustafa KAYA - Ali ALTUNTAŞ - Tolga YANIK - Ceyhan TORLAK - Muharrem DOĞANTEZ - Cennete ÜSTEMEL - Hüseyin KAÇAR- Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU / SABAH