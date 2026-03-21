Yurdun dört bir yanında bayram coşkusu

Ramazan Bayramı, yurdun dört bir yanında coşku kutlanıyor. Bayramın ilk günü sabah namazının ardından kılınan bayram namazında camiler dolup taştı. Camilerde birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlara çıkışta şeker ve lokum ikram edildi. Vatandaşlar bayramın ilk gününde aile ve akrabalarını ziyaret ederek bayramlaştı. Küçükler büyüklerinin ellerinden öperken, harçlık ve şeker almayı da unutmadı.

İLK BAYRAM NAMAZI

Edirne'de restorasyonu tamamlanan ve ramazan ayında tam kapasite ibadete açılan Selimiye Camisi'nde 4 yıl aranın ardından ilk bayram namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara çikolata, şeker ikram edildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve restore edilerek yeniden açılan Ulu Cami'de de ilk bayram namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken çorba ikramında da bulunuldu.

AVLUDA SAF TUTTULAR

626 yıllık Bursa Ulu Camii, Diyarbakır Ulu Camii, Konya'da Kapu Camii, Adana'da Sabancı Merkez Camii ile İzmir'de Alsancak Hocazade Camii'nde yoğunluk nedeniyle içeride yer bulamayan çok sayıda vatandaş, avluya serilen hasırlar üzerinde saf tuttu.

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katıldı. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Şanlıurfa'da ise bayram namazının ardından 7 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi. Kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler kuyruk oluşturdu.