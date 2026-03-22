Bayram görüşmelerine ‘İran savaşı’ damga vurdu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalara 'İran savaşı' ve 'Terörsüz Türkiye' damga vurdu. AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti. Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'ne ilk ziyareti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti yaparken, AK Parti; DEVA, Gelecek ve Anahtar Partileri ile ilk kez bayramlaştı.

HUZUR VE İSTİKRAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, çatışmaların gölgesinde bir bayram olduğuna değinerek, "Hem Ramazan Bayramı'mız hem bugün de Nevruz 'diriliş' demek, oradaki kardeşlerimizin felahına, ferahına vesile olsun. İnşallah zulümler, çatışmalar son bulsun" dedi. Dört bir tarafının ateş çemberiyle kuşatıldığı bir coğrafyada huzur ve istikrar adası bir Türkiye'nin olduğunun altını çizen Uygur, "Cumhur İttifakı olarak, merkezimize gerçekten ülkenin menfaatlerini, ülkenin, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü alan bir ittifak olarak önceliğimiz, 86 milyon her bir ferdimizin huzuru, sükunu ve güvenliği ve sınırlarımızın güvenliği" diye konuştu. Gazze'deki soykırım akabinde İran'a yapılan haksız saldırıların, bayramın buruk geçirilmesine sebebiyet verdiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Umut ederiz ki bu bayram bu acıların son bulduğu, kardeşliğin, barışın, sulhün hem bölgemizde hem dünyada hakim olduğu bir sürece vesile olur" dedi.