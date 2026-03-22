Demokratik zemini büyütelim

DEM Parti, Diyarbakır’da Nevruz kutlaması yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan “Bugün tarihi bir fırsat var. Geleceğimiz birlikte kazanalım” dedi
DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganıyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları yapıldı. Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun kutlamalar için ateşe verildi. Abdullah Öcalan alanda okunan mesajında "Yeniden bir arada yaşama imkanına kavuş durumdayız. Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bugün tarihi bir fırsat var. Kürt meselesini çözen bir Türkiye bölgede güçlü bir aktör olur. Gelin geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceği kazanmak için demokratik bir zemini hep birlikte büyütelim. Geçmişin yaraları geleceğimizi daha fazla kanatmasın. Kürtlerin talebi ayrılık değildir" dedi.