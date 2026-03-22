Düşmanı şaşırtan, ‘Sürü Saldırısı’ taktiğiyle vuracak
Savunma sanayisinde yerli ve millî hamlelerini hız kesmeden sürdüren Makine ve Kimya Endüstrisi, deniz harekâtlarında dengeleri değiştirecek yeni nesil bir sistemi daha sahaya indiriyor. "Etkili-Basit-Ucuz" yaklaşımıyla geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), sürü konseptiyle hedeflere saldırarak Deniz Kuvvetleri'nin yeni vurucu gücü olmaya hazırlanıyor. Asimetrik harp şartlarına uygun olarak geliştirilen PİRANA, tek başına olduğu kadar sürü halinde de görev yapabiliyor. Operasyon sırasında bazı araçlar düşmanın radar ve savunma sistemlerini meşgul ederken, düşük radar izine sahip diğer PİRANA'lar hedefe sızarak üzerindeki harp başlığıyla imhayı gerçekleştiriyor. Bu özellik, sistemi sahada son derece etkili kılıyor. Radyo frekans (RF) ve uydu (SATCOM) haberleşme sistemleriyle donatılan PİRANA, hem uzaktan kumandalı hem de otonom şekilde görev yapabiliyor. Uydu üzerinden kontrol kabiliyeti sayesinde binlerce kilometre uzaklıktan sevk ve idare edilebilen sistem, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak operasyonel esneklik sağlıyor. 40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken PİRANA, hızlı müdahale gerektiren görevlerde öne çıkıyor. 100 kilogramlık harp başlığı taşıyan sistem, 200 deniz milini aşan görev menziliyle uzun mesafelerde dahi etkili sonuçlar veriyor. 2025 yılında gerçekleştirilen testlerde PİRANA, 3.5 metrelik hedefi tam isabetle imha ederek başarısını kanıtladı. Uzmanlarına göre PİRANA KİDA, yakın gelecekte deniz savaşlarının seyrini değiştirecek kritik sistemler arasında yer alacak.