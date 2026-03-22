İHH’dan Gazzeli çocuklara moral şenliği

İsrail saldırıları ve abluka altında zor günler geçiren Gazze'de, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı çocukların yüzünü güldürdü. Ramazan ayı boyunca Gazze'nin dört bir yanında on binlerce aileye gıda, sıcak yemek ve insani yardım ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı, bayramda da bölgedeki çocukları unutmadı. İşgal ve soykırımın gölgesinde buruk bir bayram geçiren Gazzeli çocuklar için özel bir "Bayramlaşma ve Şenlik Programı" organize edildi.

İsrail'in uyguladığı ağır ambargo ve saldırılar nedeniyle büyük travmalar yaşayan Gazzeli minikler, şenlik alanında kurulan etkinliklerle bir nebze de olsa savaşın kasvetli havasından uzaklaştı. Renkli maskotların gösterileriyle eğlenen çocuklar, akranlarıyla birlikte oyunlar oynayarak bayramın coşkusunu yaşadı. Etkinlik kapsamında İHH ekipleri tarafından hazırlanan özel ikramlıklar ve bayram hediyeleri çocuklara dağıtıldı. Yoğun katılımın gözlendiği programda, vakıf gönüllüleri çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral desteği sağladı.