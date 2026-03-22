MHP: Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır
MHP sosyal medya hesabından Nevruz Bayramı'na ilişkin videolu paylaşım yapıldı. Videoda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer verildi. Bahçeli şunları söyledi: Nevruz büyük Türk coğrafyasında birliği dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Coşkuyla karşıladığımız Nevruz'un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı arttırmasını diliyor, Türk milletinin bayramını kutluyorum.