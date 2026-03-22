MHP’de bayramlaşma trafiği
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında yoğun ziyaret trafiği yaşandı. Bayramlaşma programı, DSP heyetinin kabulüyle başladı. MHP Genel Merkezinde ağırlanan misafirleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Özgür Bayraktar karşıladı. MHP ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" hedefinin başlamasının ardından üçüncü kez bayramlaştı. Görüşmede taraflar diyalog, uzlaşı ve barış vurgusu yaparak sürecin ilerlediğine dikkat çekti. Topcu, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile Türkiye'de siyasi tarih değişti. Devletin projesinde önemli mesafeler katedildi, vatandaşlardan destekler geliyor" derken DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, "Raporun tümüne katılmamakla beraber olumlu bulduğumuz yerler var. DEM olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bahçeli, 'Öcalan gelsin, Meclis'te konuşsun' demişti. Biz bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve bir an önce gerçekleşmesi için hepimizin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı. Üçüncü görüşme AK Parti ile oldu. Ziyarette İran, ABD/ İsrail savaşı konuşuldu. Program Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam etti.