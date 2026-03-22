Nevruz dünyamıza barış getirsin

Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda 21 Mart Nevruz Anma Günü Programı gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Nevruz Yenigün Kutlama" isimli program, bahçedeki protokol üyelerinin ateş yakarak üzerinden atlamasıyla başladı. Türk devletleri sanatçı topluluklarının sahne aldığı programda Başkan Erdoğan'ın video mesajı izletildi. Başkan Erdoğan mesajında "Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün, bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyası"nın dört bir yanındakilerin Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun Türkiye'ye, kadim coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyor, nevruzun Türkiye'nin yanı sıra komşularıyla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün haline getirdik. 2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. Zirvesi'ne inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERE CEMRE DÜŞTÜ

Gaziantep'teki etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bizleri bölmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler elbette her devirde var olmuştur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin dayanışma ruhunu, iç cephemizi bütünleştirme hedefimizi asla bozamayacaklar" dedi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise nevruz ateşini yaktıklarını belirterek, "Nevruz, gönüllerimize cemre olarak geldi. Sevgiyle geldi." diye konuştu.

TOPRAĞIN UYANIŞI UMUDU FİLİZLENDİRİR

Emine Erdoğan NSosyal hesabından paylaştığı Nevruz Bayramı mesajında şunları kaydetti: Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır.Nevruz milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün. Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Kadim Türk milletinin birliği, öz benliğine karşı sahip olduğu farkındalıkla bu benliği var eden gerek tarihi gerek kültürel değerleri sahiplenmeyle ve elbette onları yaşatıp nesillerine aktarmasıyla ancak mümkün ve kalıcı olacaktır.