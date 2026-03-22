SOM-J seyir füzesi hedefi başarıyla vurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi. Kacır, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi SOMJ'nin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testini başarıyla tamamladığını belirtti. SOM-J'nin, stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağına işaret eden Kacır, "TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak" ifadelerini kullandı. Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Kacır, NSosyal hesabından da SOM-J füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaştı.