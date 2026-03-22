TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı:

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."