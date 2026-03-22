Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği’nden bayram resepsiyonu
Merkezi Londra'da bulunan ve 2009 yılında kurulan Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği (Association of Turkish-British Journalists), Ramazan Bayramı nedeniyle 'tanışma ve bayramlaşma' resepsiyonu düzenledi. Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarından Hafız Mustafa 1864'ün Londra'daki şubesinin VIP salonunda gerçekleştirilen resepsiyona Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, The Times gazetesi muhabiri Ali Mitib, Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi ve Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkanı Alpaslan Düven, Anadolu Ajansı Muhabiri Behlül Çetinkaya, The Best Magazine Editörü ve Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Hülya Özkoyuncu, Turk in Britain Editörü Azim Köse, ASKON İngiltere Temsilcisi Cahit Tuz, Okan Abdullahoğlu ve Ahmet Halit Demir'de hazır bulundu.