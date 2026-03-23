32 ilde FETÖ operasyonu: 64 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, "32 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 41'i tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ Terör Örgütüne yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.