Asrın yolsuzluk davasında sekizinci gün! Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.

16 SUÇTAN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

YÖNETİCİLER VE ÜYELER

Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER

TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.

DAVADA SEKİZİNCİ GÜN

Davanın sekizinci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Geçtiğimiz celsede Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına başlamıştı. Sukas, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirtmişti. 12 eylemden sorumlu tutulan Sukas, "Ümit Polat'a Tamer Gümüş'ten para alması için bir talimatta bulunmadım. Eğer ikisi arasında para alışverişi olduysa görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ertan Yıldız Ramazan'da market kartlarıyla ilgili bir duyuru yapılmasını firmalardan gönüllü olursa diye. O duyuru kapsamında bir iki Ramazan bu işlem yürüdü. dedi. Sukas, Taner Gümüş ile yurt dışı gezilerine fuar amaçlı gittiklerini kabul etti.

ALİ SUKAS SAVUNMASINA DEVAM EDECEK

Duruşmaya 4 günlük bayram tatilinin ardından devam edilecek. Ali Sukas savunmasına devam edecek.