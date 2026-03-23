Başkan Erdoğan komşularıyla bayramlaştı

Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile komşularını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturan Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Bir komşusu Erdoğan'a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında komşularıyla yakından ilgilenen Erdoğan ve Emine Erdoğan'a mahalle sakinleri tarafından kolonya ve çikolata ikram edildi.

Bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çeken bir vatandaş da Erdoğan'a, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, ziyaretlerin ardından komşularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.