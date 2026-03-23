İçişleri Bakanlığı Bayram tatilinin trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre; dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda, bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı" denildi.