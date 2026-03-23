Kadınlar geleceğe hazırlanıyor

AK Parti Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen siyasetten teknolojiye kadar birbirinden farklı alanlardaki projeler büyük ilgi görüyor. Projeler arasında Kadın Liderlik Akademisi Münazara Kulübü, 4 ay süren yoğun eğitim programıyla öne çıkıyor. 254 başvuru arasından seçilen 100 kadın katılımcıya hitabet, etkili konuşma, liderlik iletişimi ve eleştirel düşünme gibi başlıklarda eğitim verildi. Uygulamalı münazara oturumlarıyla katılımcıların sahada aktif deneyim kazanması sağlandı. "İdeathon" (Fikir Maratonu) programına ise 81 ilden 264 takım başvurdu. Teknoloji ve sosyal inovasyon ekseninde hazırlanan çalışmalar, kadınların çözüm üretme kapasitesini gözler önüne serdi. Organizasyon, kadınların yalnızca katılımcı değil, aktif çözüm üreten aktörler olduğunu ortaya koymasıyla dikkat çekti. Kadınların teknoloji alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla başlatılan Oyun Geliştirme Akademisi'nde 254 kadın 4 ay süren çevrimiçi eğitimlerde oyun tasarımı, yazılım, karakter geliştirme ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda kapsamlı eğitim verildi. Programla kadınların teknoloji alanında daha fazla üretici rol üstlenmesi hedefleniyor.